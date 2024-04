SÜDANTLIIGUTAV ⟩ Valga naine tänab meest, kes tasus poes tema lapse arve

Facebooki grupis «Valgamaa inimesed» on postituse teinud Ksenia , kes soovib tänada meest, kes poes tema lapsele appi tuli ja tasus puuduoleva osa arvest.

«Tahaks väga tänada ühte meesterahvast, kes Pikk tänaval asuvas Coopi poes tasus mu tütre arve ära. Arve polnud küll suur, umbes 7 eurot, aga ikka tore, kui on veel selliseid inimesi olemas. Tütar läks poodi ostma midagi süüa ja tal ei jätkunud raha ja meesterahvas, kes seisis järjekorras tema taga, tasus tütre arve. Suur tänu sulle, kui sa loed seda,» ütleb Ksenia.

Kommentaarides on Kseniale vastanud mees, kes lapsele appi tõttas.

Maidu tegu on pälvinud ka Sangaste kirikuõpetaja Ivo Pilli heakskiidu. «Mehetegu. Väärib järgimist. Pole ise küll uulitsale sattunud, aga ema ikka rõhutas, et – vangi rauad, kerjuse kott ja sandi kargud – nende üle irvitada ei tohi. Täna sul nendega tegemist pole, homme aga küll. Ja kui teed head, siis «sinu vasak käsi ei pea teadma, mis parem käsi teeb». Olgu see hea, mida sa teed, kuivõrd väikene tahes – ta pöördub sinu juurde tagasi. Niisamuti ka kuri. Omal nahal ära proovitud,» kirjutab Pill.