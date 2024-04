KLIPP SAATEST ⟩ Esmaspäeval «Kuuuurijas»: Uus maaomanik jättis Põlgaste pensionärid oma väärtuslikest esemetest ilma

«See on vargus! Minu jaoks on see vargus ja nii ainult on,» teatab saates Asta. «Väärtuslikematest asjadest oli mul seal garaažis täiskomplektne mootorratas Jawa 350, mulle pakuti tolle eest 4000 eurot kunagi,» räägib Vello ja lisab, et hoones oli ka metsatõstuki jalg, milleta on nüüd 5000 eurot maksev masin kasutuskõlbmatu.

Vello ja Asta on olnud abielus juba 52 aastat ning nende kodu asub Põlgaste kolhoosiaegses kortermajas. Vello räägib saates, kuidas nad 40 aastat tagasi ehitasid koos naabritega kolhoosi maale oma garaažid, kus nad hoidsid aastate jooksul mitmesuguseid asju, sealhulgas põllumajandustehnikat ja isiklikke tarbeesemeid, aga ka mootorsõidukeid.

Aastaid hiljem sai garaažidealune maa riigi omaks ja pärast seda jõudis see kohaliku valla käsutusse. Vello sõnul garaaže neil kasutada ei keelatud ning elu jätkus nagu varem. Kriitiliseks muutus olukord siis, kui Kanepi vallavalitsus otsustas garaažidealuse maa müüki panna. Üllatuslikult ostis need ära kõrvalkrundi elanik, kes oli ka ainus osaleja avalikul enampakkumisel. Vellol ja Astal ei olnud maa müügist aimugi. Nende sõnul ei saanud nad mingit teavet ega hoiatust, kuni avastasid ühel päeval, et garaažide lukud on vahetatud.

Foto: Kaader Kanal 2 saatest

Järgmisel päeval märkasid Vello ja tema naabrimees Lembit garaažide juures sagimist ja läksid kohapeale asja vaatama. Vaatepilt, mida nad seal nägid, oli nende jaoks rohkem kui šokeeriv. Tuli välja, et naabrid kõrvalkrundilt, kes on nüüd ka garaažide all oleva maa omanikud, tassisid sealt välja meestele kuuluvaid asju. «Nemad ütlesid, et need on nüüd nende asjad,» räägib Vello, kel hakkasid seepeale käed värisema ja silme eest kiskus mustaks.

Küsimusi tekitab kohalike sõnul ka see, et maatüki uue omaniku vend on vallavolikogu liige. Vellos tekitab kahtlusi, kas maatüki müügiga käis kõik seaduslikult ning miks teised kohalikud ei olnud avalikust enampakkumisest teadlikud.

Mida arvab olukorrast vald ja maaomanik ning kas Vello ja Asta saavad oma asjad tagasi, selgub juba esmaspäeval kell 20.30 saates «Kuuuurija».