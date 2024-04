Soomes Vantaas Viertola koolis avas 2. aprillil 12-aastane poiss tule, tappes ühe klassikaaslase ja haavates raskelt kaht. Politsei teatel oli poiss neile öelnud, et teda kiusati koolis ja ta astus oma kiusajate vastu. Tegemist on seni viimase massitulistamisega Euroopas, Reutersi andmetel on ligi 40 aasta jooksul neid toimunud 19. Soomes hiljuti toimunu kannab numbrit 20.