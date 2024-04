Pärast mitu kuud kestnud spekulatsioone kinnitas Briti näitlejanna ja laulja Suki Waterhouse (32) möödunud aasta novembrikuus, et ta on lapseootel.

Ehkki lapse sünnist paar ametlikult ei teatanud, siis märtsi lõpus nähti neid Los Angeleses jalutamas roosa lapsevankriga, vahendab People. Nüüd on aga Robert Pattinsoni (37) kaasa Suki jaganud imearmsat fotot koos paari esiklapsega, kinnitades maailmale, et nad on Robertiga saanud lapsevanemateks.