PILET EI OLE ODAV ⟩ Charles III otsustas avada perekonna «suvila» rahvale

Nüüd saavad külastajad tellida lossis giidiga ekskursiooni. Balmorali lossi kodulehel on kirjas, et giidide saatel saavad külastajad võtta ette ajaloolise teekonna läbi mitme Balmorali lossi kauni ruumi, kirjutab Town&Country .

Lossi leheküljel on veel: «Saate teada lossi päritolust ja sellest, kuidas on kuningliku pere mitu põlvkonda seda armastanud. Reisige läbi aja alates kuninganna Victoria ja prints Alberti Balmorali ostmisest kuni tänapäevani, saate näha, kuidas lossi ruume kasutavad nüüd Nende Majesteedid kuningas ja kuninganna ning teised kuningliku perekonna liikmed. Näete, miks Balmoral on nii eriline koht – kuningliku pere väga armastatud mägismaa kodu.»