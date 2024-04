Elva suusahüppemägi teeb kohalikud nukraks. «Kole vaadata!»

ELVA Facebooki grupis jagatakse Elva Uudiste artiklit, kus osutatakse suusahüppemäe väga kehvale seisukorrale. Ajalooliselt oluline koht on jäetud lagunema. Artikli juures on ka kõnekad fotod, mis teevad elvalasi kurvaks. Elva inimesed väljendavad oma seisukohti Facebooki kommentaariumis ning leiavad, et praegune vaatepilt on kole küll ja pakub terava kontrasti linna keskväljakuga, mis on kenasti korda tehtud.