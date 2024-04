FOTOD ⟩ Tartlane küsib: miks kirjutab Tartu kaubamaja linna nime väikese algustähega?

«Käin kaubamajas tihti, kuid alles nüüd märkasin ühel õhtul kaubamaja kõrval asuva valgusfoori juures oodates seda, et Tartu on kaubamaja nimes kirjutatud väikese algustähega. Linna esinduslikum kaubakeskus on kirjutanud oma hoonele tartu kaubamaja, mitte Tartu kaubamaja,» ütleb tartlanna Elu24 toimetusele. Ta juhib tähelepanu sellele, et Tartu linna nime kirjutamine väikese algustähega on vastuolus keelereeglitega. «Mida võivad mõelda koolilapsed, kes eesti keele tundides õpivad juba maast madalast, et linnanimed kirjutatakse suure algustähega, kuid näevad kaubamaja uksel ja maja peal väikese algustähega tartut? Kas Tallinna kaubamaja peal on siis ka kirjas tallinn väikese tähega?» küsib tartlane.