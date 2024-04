ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: võtame hangud ja lööme kellegi maha!

Aga vabandage väga, kes siis toimetab riigikukutamise asjus niimoodi, et paljad kerad pükste aukudest välja tolgendavad? See, mu armsad, on juba meeldejääv tunnusmärk, mille järgi iga loll tänaval ära jagab, et kannäe, see on ju see paljaste munadega revolutsionäär Viktor, kes seal trotuaari peal patseerib. Isegi KAPO saab kohe pihta. Kapo nabiski kõikuvate kelladega Kingissepa 1922. aasta kevadel kinni ning lasi antisanitaarse mehikese Ülemiste järve kaldal hommikuse linnulaulu saatel maha. Kingissepa ainsaks töövõiduks jäi see, et tema järgi nimetati ümber üks ilge urgas Venemaa territooriumil, midagi vildaka väikelinna ja kuivpeldiku vahepealset, mida enne Jamburgiks kutsuti. Iroonilisel kombel jõudis palja tilliga Viktor surnud peast vaimselt ka koju Saaremaale ning tema perenime hakkas kandma Kuressaare mõttetu väikeküla.