ANKEET ⟩ Saa tuttavaks «Minu köök on parim» uue hooaja võistlejatega

Marcus kirjeldab oma ema kui energilist ja võimsat naist, kes näitab armastust toidu kaudu. Ta tunnistab, et Sonial on “Itaalia temperament”, mis võib teinekord pingeid tekitada. Nende tugevuseks on ühine kirg toidu vastu, kuid tandem kipub köögis tülli minema – Sonia kritiseerib Marcuse sassis töökohta, ent poega tüütab ema lõputu perfektsionism.

Sonia ja Marcus on temperamentne ema-poja duo. Foto: Erakogu

Radha (26) ja Prabha (26), identsed kaksikud Uus Lõuna-Walesist

Radha ja Prabha on identsed kaksikud, kes usuvad, et nende telepaatiline side juhatab neid võiduni. Nad on mõlemad pühendunud oma erialadele – Radha õpib juristiks ja Prabha tegeleb vähiuuringutega.

Nad kirjeldavad end kui uudishimulikke kokkasid, kes on alati valmis juurde õppima. Nende lemmikroog on ema tehtud apelsinikook. Õdede tugevuseks on omavaheline side ja toetus, aga nad kipuvad vahel samaaegselt rääkima ja teineteist katkestama.

Coco (31) ja Pearls (36), tulihingelised sõbrannad Uus Lõuna-Walesist

Coco ja Pearls on enesekindlad ja otsekohesed sõbrannad, kes on veenunud, et nende võimaliku saate-edu taga on võluv välimus ning meisterlikud oskused. Coco on pärit Uus-Meremaalt, Pearls aga Tšehhi Vabariigist.