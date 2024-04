VIDEO ⟩ Uuring hoiatab: umbes 500 aasta pärast võivad kõik jaapanlased kanda nime Sato. Kuid enne peaksid nad abielluma

Erinevalt enamikust majanduslikult arenenud riikidest, mis on nimetraditsiooni kaotanud, nõuab Jaapan endiselt abielupaaridelt sama perekonnanime kandmist. Tavaliselt võtavad naised oma mehe nime ja samasooliste abielud pole Jaapanis veel seaduslikud, kirjutab CNN .

Jaapani on perekonnanimede reeglite muutmise liikumine, mida juhivad naiste õiguste kaitsjad ja need, kes püüavad säilitada Jaapani perekonnanimede mitmekesisust, kuna riigis on käputäis nimesid muutumas üha domineerivamaks.