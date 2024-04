NUMEROLOOGIA ⟩ Tänane kuupäev peidab endas maagilist sõnumit: see ei pruugi olla lihtne päev

Numeroloogidele hakkab tänane päev teiste seas eriliselt silma, kuna see koosneb numbritest 04.04.2024. Lisaks nähtavale pildile on siin võimalik näha ka kombinatsiooni 4444, kuna aastaarvus sisalduvad kaks kahte annavad ristsummaks samuti nelja. Pole ilmselt «kokkusattumus», et selline numbririda tekib just nädala neljandal päeval ehk (kadu)neljapäeval.