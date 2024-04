«OLIN MUNAPUTRU TEGEMAS, KUI...» ⟩ Meteoroloog seisis uurimisjaamas silmitsi kolme ootamatu külalisega

Šokeeritud ja üllatunud meteoroloog teatas kolleegidele emasest jääkarust ja tema kahest pojast, kes piilusid, ninad vastu akent, Poola uurimisjaama, mis asus Norra saarestiku lõunaosas Hornsundi lahe ääres, teatab The Guardian .

Tema fotodel lähikohtumisest on näha kolme karu, kellest ühe käpp on aknal, esiplaanil on teadlaste lauamängud.