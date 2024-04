Tartlased ei mõista, miks kohtumaja juba remonti läks. «Selleks riigil raha jätkub!»

Tartus Toomemäel asuva Juhan Liivi 4 hoone koridorides vihises kolmapäeval külm tuul. «Uksed on avatud, sest mööblit tuuakse,» ütles kohtu töötaja. Seni kuni Kalevi tänava hoone teeb läbi põhjaliku renoveerimise, tegutseb Tartu maakohus Liivi tänava hoones. Kuid paljud ei mõista, miks on vaja teha remonti hoones, mis on tegelikult igati korras.