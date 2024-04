«Temaga on kõik korras ja nuga õnneks ei saanud! Mõistlikult käitus ja pigem andis oma kõrvaklapid ära, mitte ei hakanud nendega seal võitlema,» rääkis möödunud laupäeval Kalamajas relvastatud röövi ohvriks langenud 15-aastase Johannese ema Reelika toimetusele.

Noormees liikus Linnahalli trammipeatuse poolt mööda sealset jalakäijate teed Põhja puiestee Rimi poole, kui märkas kolme kahtlast musta riietatud meest. «Tal tekkis ühega neist silmside, misjärel mees tema poole tuli. Poeg mõtles, et ta tahab teed küsida või midagi, kuna seal on sageli inimesi, kes uurivad, kuidas vanalinna saada, aga siis see tüüp tõmbas buff'i (kaelussall – toim) endale silmadeni, astus hästi lähedale ja võttis taskust pussnoa,» meenutas poisi ema juhtunut.