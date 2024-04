VIDEO ⟩ «Appi, ma reaalselt nirisen!» Tiktokker Marily Sammelselg räägib avameelselt oma teise lapse sünnist

Kolmapäeval avaldas tiktokker Marily Sammelselg oma kanalil detailse video oma teise lapse sünnitusest. «Ma nagu räigelt värisen praegu. Ma nii kardan! Kell on 19.20, meil on 27. märts ja mul tulid veed ära,» räägib Marily video alguses. Alates just sellest momendist jäädvustas ta hetki pärast vete tulekut.