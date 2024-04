Soomes Vantaas Viertola koolis leidis 2. aprillil 2024 aset tulistamine, milles kaotas elu üks ja sai vigastada kaks last. Tulistaja on 12-aastane kuuenda klassi õpilane. Pildil on näha inimesi ohvri mälestuseks ja kannatanutele kaasatundmiseks küünlaid panemas.

Foto: EPA / KIMMO BRANDT / Scanpix