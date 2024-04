Soomes Vantaas Viertola kooli Jokiranta õppehoones leidis 2. aprillil 2024 aset tulistamine. Kinnipeetud kahtlusalune on selle kooli kuuenda klassi 12-aastane õpilane. Ta tappis ühe kaasõpilase ja haavast kaht. Nende seisund on raske ja nad on haiglaravil. Pildil politseinikud sündmuskohal

Foto: Markku Ulander/Lehtikuva via AP/Scanpix