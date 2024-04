VIDEO ⟩ «Ma panin nad ratastooli!» Hendra Raud tegi arhitektuuritudengitele selgeks, kui oluline on arvestada hoonete juures ligipääsetavusega

22-aastane Hendra Raud põeb rasket lihashaigust nimega SMA ehk spinaalne lihasatroofia. SMA diagnoositi Hendral kõigest pooleteiseaastaselt. «SMA on selline lihaste kärbumise haigus, mis progresseerub terve sinu elu jooksul, kuni lõppeb tavaliselt natuke piinarikka surmaga ehk siis sinu kopsud ütlevad üles,» kirjeldab Hendra oma haigust.

Just selle haiguse tõttu saab ta liikuda vaid ratastooli abiga, kuid see ei ole takistanud tal täita oma unistusi. Tänaseks on temast saanud lausa avaliku elu tegelane. Ta on tõeline aktivist ning tegeleb vaatamata kõigele ka modellindusega.

Tema Instagramis on üks video, mis on tänaseks saanud üle miljoni vaatamise. «See on Eesti mõistes üks väga suur saavutus,» ütles Hendra. Video on tehtud Tallinna Tehnikakõrgkoolis, kus ta korraldas seminari, rääkides arhitektuuritudengitele ligipääsetavuse olulisusest.

Hendra tegi koos arhitektuuritudengi Ivika Puustiga avastuse, et arhitektuuri õppekavas pole arvestatud ligipääsetavusega. «Sellepärast me imestamegi, et kui uus hoone ehitatakse, siis pole integreeritud lihtsaid põhimõtteid ligipääsetavusest nagu kaldtee või invatualett,» lisab Hendra.