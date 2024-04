«Võib-olla oleksime võinud kauem oodata, aga ma ei usu, et sellest midagi välja tuleb,» teatas Eesti drag queen Vilita ühismeedias ja viitas sellele, et tema kihlus ning koostöö drag queen Nordikaga on lõppenud. 1. aprillil avaldatu on paljudes tekitanud kahtlusi, kas tegu ei olnud siiski aprillinaljaga. «Laialiminek ei olnud kõige vaiksem ja toredam,» kommenteerib Vilita Elu24-le ja samale viitab ka Nordika, kes väga avalikult nende tüli Instagramis eksponeerib.