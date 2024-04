VIDEO ⟩ Tapjakirjanik Urmas Tilga vastuseid võlgu ei jää: fakt on see, et lõin naist jalaga, aga...

Kolmapäeval arutati Tartu maakohtus Urmas Tilga (58) süüasja. Tilgat süüdistatakse 51-aastase naise surnuks peksmises. Kohtu all on ka ohvri elukaaslane Tõnu Kuudeberg , kellele pannakse süüks abi kutsumatajätmist oma naisele, kes oma vigastuste tõttu ilmselgelt arstiabi vajas.

Urmas Tilga on tegutsenud harrastuskirjanikuna ning kirjutanud raamatu «Tango verise kirvega» (2022), mis pole paraku ainest saanud üksnes fantaasiast, vaid Tilga enda elust, kuna mehe minevikust vaatab vastu ohvri tapmine kirvelöögiga pähe. «Raamat on välja müüdud ja küsitud on ka, kas tuleb järg,» mainib Tilga kohtusaalis peetud sõnavõtus. Tema kõnet kuulates tundub, et uus ilukirjanduslik teos on juba sündinud, sest Tilga detailiderohked kirjeldused sellest, mis tema sõnul tegelikult 11. augustil 2023 toimus, meenutavad kangesti kriminaalromaani.