Järjest suurenevad Tallinki piletihinnad panevad kliendi kulmu kergitama. «Lisatasud aina kasvavad!»

Tallinki klient leiab, et vaatamata niigi krõbedatele piletihindadele tuleb pileti saamiseks maksta ka erinevaid lisatasusid. Ta viitab koroonaajale, mil tõusis kütte ja gaasi hind ning seoses sellega tuli Tallinki piletihinnale juurde kütte lisamaks 4 eurot täiskasvanud inimese kohta. «Praeguseks on küttehinnad maailmaturul märgatavalt langenud, kuid lisamaksu küsitakse endiselt edasi. Tekib küsimus, miks?» küsib klient. «2024. aastast on juurde tulnud ka mingi keskkonnamaks 0,90 eurot täiskasvanud inimeste kohta. Miks? Kas mitte Tallink pole end välja reklaaminud kui keskkonnasõbralik ning säästlik ettevõte?»