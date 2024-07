«Tahan, et emal oleks kergem.» Näitleja Shannen Doherty valmistus surmaks mitu kuud enne lahkumist

Näitleja Shannen Doherty rääkis aprillis oma taskuhäälingus «Let's Be Clear» avameelselt sellest, kuidas ta valmistub surmaks ja laseb lahti asjadest, mida tal enam vaja ei lähe. Ka osa kirjelduses seisab, et näitlejanna loobub paljudest oma materiaalsetest asjadest, et kulutada oma aega ja raha sellele, mis on elus hindamatu.