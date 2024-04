«Sinu tulek tõi endaga kaasa mingi minu jaoks senikogemata ja täiesti uut tüüpi rõõmu ning energialaengu, mis on saatnud mind terve aasta. Tegelikult sa oledki üks kasvult veel väike, aga olemuselt hiigelsuur rõõmurull. Või siis nagu karupoeg Puhhi õhupall - pole võimalik olla kurb, kui sul on Max,» tõdeb Piret, et nende pisipoeg on üks ääretult positiivne rõõmurull.