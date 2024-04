FOTO ⟩ Taksohinnad sööstsid halva ilma tõttu kõrgustesse: just õige aeg inimesed paljaks koorida

Kevadpäike on asendunud vihmahoogude ja tuuleiilidega, mis on ka taksohinnad lakke kergitanud. «Küll ikka kaval, inimene hädas, tahaks kuivalt koju jõuda, siis just õige aeg inimesed paljaks koorida,» märgib tallinlanna, kelle taksosõit oli täna kordades kallim kui eile.