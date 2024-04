SOOME KOOLITULISTAMINE ⟩ Relvaekspert: 12-aastane ei oska relva ilma juhendamiseta laadida

Soome relvaekspert Kari Laurila uuris kahtlusaluse poisi kinnivõtmisest tehtud videos, mille avaldas Iltalehti , näha olevat relva. Tema hinnangul on tegemist 22-kaliibrilise revolvriga, kuid pilt on aga nii ebaselge, et täielikku kindlust pole, teatab Ilta-Sanomat .

«Nägi üsna kerge välja, ja väike. Minu poes on need müügis ja tean, millised need on. Väikesed revolvrid näevad täpselt sellised välja.»