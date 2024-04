«EI OMA ENAM TÄHTSUST?» ⟩ Tähelepaneliku vaatleja silm märkas valimiste veebilehel üht olulist puudujääki

«Siiani oli võimalik lehelt valimised.ee alati vaadata kandidaatidest poliitikute haridustaset, aga nüüd on info peidetud või siis ei oma enam tähtsust, kes meie riiki juhtima pürgivad,» seisis toimetusele saadetud kirjas. Riigi valimisteenistuse juht selgitas, et kandidaatide haridustaseme esitamine on siiski nõutav, kuid aja möödudes see info isikuandmete kaitse seadusest lähtudes eemaldatakse.