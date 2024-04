VIDEO ⟩ Keskealine naisterahvas ähvardas Ülemiste keskuses noorele neiule paugu kirja panna: röökis ja tiris mind juustest!

Modell Brigitta Liivak jagas ööl vastu esmaspäeva Facebookis, et tema teismeline õde langes Ülemiste keskuses tundmatu naisterahva rünnaku ohvriks.

«See naine ründas ja tiris juustest,» kirjeldab Liivak sündmuseid, mis väidetavalt leidsid aset pühapäeval enne kella 10 kaubanduskeskuses. Ootamatule rünnakule olevat reageerinud ka keskuse turvamees. «Naine ootas, kuni turvamees lahkus, ning jooksis mu õele järele, et teda agressiivselt rünnata. Mu õde oli seal üksinda. Naisterahvas oli seal seltskonnaga. Tegemist oli täiesti võõra inimesega ning mingit taustalugu ega sõnavahetust polnud. Tuli lihtsalt ennast välja elama,» kirjutab ta ühismeedias, lisades, et avaldus on tehtud ka politseisse.