FOTOD ⟩ Veebikaubamajast Zalando tellimuse teinud eestlanna sai pakki avades šoki: vale silt ja määrdunud valge ollusega...

«Originaalsildid olid pandud suvalistele kantud pükstele,» kirjeldab Merilyn pükse, mille tema ema oli veebikaubamajast tellinud. Naise jaoks tundus kõige õõvastavam see, et keegi oli pükse juba enne tema emani jõudmist kandnud. «Zalandos on klientide heaolu meie jaoks kõige tähtsam,» ütleb veebikaubamaja kommunikatsioonijuht.