«Tema sõbrad olid marssinud tema tuppa, pikutanud tema sängis ja söönud ära tema salaamivorsti, kui järsku oli terve korter paksu suitsuhaisu täis,» kirjeldab «Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust ühe Tartu kortermaja argielu, mille on rikkunud mees, kes oma naabritele meelehärmi tekitab.

«Kui tal need joomatuurid on, siis nad päevast päeva siin joovad,» viitab Ahti oma naabri Anti tegemistele. Kusjuures Anti, kes plaanib oma vaatenurka telesaates selgitada, läheb enne, kui jõuab seda teha, «Kuuuurija» kaamerate ees oma napsise sõbraga kaklema.

Möödunud aasta novembris kolis kõnealusesse majja ka Järva-Jaanist pärit Ahti, kes kolis Tartusse kuus aastat tagasi. Maxima toidupoes turvamehena töötav Ahti räägib «Kuuuurijale» järgmist: «Siin hakkas see pull pihta mitte siis, kui me novembri algul siia kolisime, sest kohe alguses ei olnud, kuskil lõpupoole hakkas see tsirkus pihta tollega. Kui reaalselt sinna kõrvalkorterisse kolis.»