KLÕPS ⟩ Lõuna prefektuuri esimese aprilli postitus lõbustab netirahvast

«Tänasest on nii, et osale sa liikluses neljal rattal, neljal käpal, kahel jalal või mõne muu abivahendiga - kõik, absoluutselt kõik peavad puhuma,» teatas Lõuna prefektuur esimesel aprillil enda Facebooki kontol. Ilustratsiooniks lisasid nad armsa foto, kus kass justkui alkomeetrisse puhus. «Vabandame juba ette võimalike liiklusseisakute ja ebamugavuste pärast!» lisas Lõuna prefektuur naljatades.

Kõnealune naljapostitus on aga juba lühikese ajaga ohtralt tähelepanu pälvinud. Postituse alla kommentaariumisse on kodanikud lisanud kümneid loomafotosid. «Proovime kodus püsida ja vaikselt olla,» kirjutas näiteks üks ja lisas foto enda kassist. «Ei tea, kas kass oli kaine,» naljatasid mitmed. «Tundub et kass tuli pummeldamast, loodan, et oli kaine.»