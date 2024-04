Antti Kammiste taas üles kistud skandaalist Ivo Linnaga: miks ma peaksin selle sõpruse ise prügikasti viskama?

Postimehe kultuuritoimetus vahendas 2023. aasta augustis, et Antti Kammiste ja Ivo Linna pikaaegne koostöö sai ootamatult otsa. Anonüümseks jääda soovinud allikas rääkis, et duol oli juulis kokku lepitud esinemine ning nädal enne kontserti helistas ürituse korraldaja Antti Kammistele, et detailid läbi rääkida.