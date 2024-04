Lauljatar Eda-Ines Etti läks kihlatust lahku: tõepoolest on toimunud elus muutused

Pühapäeval kutsuti TV3 Facebooki postituses inimesi üles, et nad pakuksid, kes on see kuulus inimene, kes peidab «Maskis laulja» saates end Seebiooperi maski taga. «Mina märkasin hoopis, et kus on Inese kihlasõrmus?» muretseb kommentaariumis aga üks tähelepanelik televaataja, kellele jäid silma detektiivitoolis istuva lauljatari Eda-Ines Etti käed. Nimelt sai lauljatar 2016. aastal sõrme kihlasõrmuse, kui tema kätt palus ärimehest elukaaslane Mart Vips. Tele-eetris aga sõrmust kuskil näha ei olnud.