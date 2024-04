Rahandusministri seljas olnud pusa sai kriitikat: see on rahva üle naermine juba

Kui rahandusminister Mart Võrklaev uhiuue pusaga sotsiaalmeediasse pildi postitas, ei arvanud ta ilmselt, et see päädib kriitiliste kommentaaride ja humoorika meemimölluga. «See sõnum pusal ei peaks indikeerima negatiivset kohustust, vaid see on tänusõnum selle eest, et me kodanikena iga päev makse maksame,» leiab Võrklaev kriitikale vastates.