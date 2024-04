FOTOD ⟩ Elektrit täis! Kagu-Eestis sähvis öösel kevadine äike

Postituse all kommentaariumis jagavad mitmed öösel klõpsatud fotosid. «Ulme. 1.aprilli ilmateade on ka nagu aprillinali, aga tõsi!» kirjutab üks. Teinegi lisab: «Nii varajast äikest nagu ei tule meelde.»

Esmaspäeva varahommikul kirjutas Kiitsak, et kella 7.40 ajal jäädvustatud satelliidipildilt on näha pärast keskööd Kagu-Eesti kohal tekkinud äikesesüsteemi, mis on liikunud praeguseks Peipsi taha ja liigub sealt edasi Peterburi suunas. Uus lokaalne äikesepilv on tekkinud Kirde-Lätis ja see liigub Pihkva poole, nendib sünoptik.