Kõmuline tutvumissaade «Alasti ahvatlus» saab Tuuli Roosma juhtimisel Eesti versiooni

Tuletame lugejatele meelde, et artikkel on avaldatud 1. aprillil ehk ülemaailmsel naljapäeval.

Mitmes riigis menukaks osutunud telesaadet hakkab juhtima avameelsuse maaletooja Tuuli Roosma. Millenniumi alguses oma julge saatega «Mamma mia» seni tagasihoidlikke eesti televaatajaid raputanud Roosma räägib, et «Alasti ahvatlus» on loomulik jätk avameelsusele kohalikul telemaastikul. «See on lõbus ja provokatiivne saade, mis paneb proovile traditsioonilised kohtingureeglid ja annab inimestele võimaluse leida armastust ilma eelarvamusteta. Saade on täis ootamatuid pöördeid ja pakub vaatajatele põnevat meelelahutust,» räägib saatejuht.

«Usume, et oleme jõudnud nii kaugele, et eestlased on selleks formaadiks valmis,» sõnab kanali juht Jüri Pihel. «See saade on tõeliselt erakordne ja julge, pakkudes kohalikele vaatajatele midagi täiesti uut ja haaravat. Vaadates teiste riikide sama kontseptsiooni edu Duo 4 ekraanil, olen kindel, et ka kodumaine versioon leiab kiiresti tee eestlaste südametesse,» lisab Pihel.

Peagi algab ka saatesse registreerimine, kuhu oodatakse eripalgelisi täiskasvanuid. Kandideerima oodatakse erineva vanuse ja taustaga vallalisi, kes on valmis armastuse leidmiseks heitma seljast kõik, mis pole looduse poolt kaasa antud. Igas episoodis astuvad stuudiosse kolm vallalist, kes saavad valida seitsme alasti inimese seast endale kohtingukaaslase ainult nende füüsilise keha põhjal.

Saate avanädalal asuvad endale kaaslast otsima Duo Media tele- ja raadiosaadete juhid. Kindla jah-sõna on öelnud paar julgemat telenägu ja raadiohäält. Kes need täpsemalt on, selgub juba täna kell 21.30 «Õhtu!» saates.

«Alasti ahvatlus: Eesti» avaosa esilinastub Kanal 2 ekraanil sel suvel.