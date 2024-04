"Vabandage väga, mul on kaks muna (eesti talutooted) ja kaks nime", selgitas Kõrvalt, "Mihhail läheb Isamaaliitu ja Kõrvalt EESTI 200 ridadesse, kõik on mittejuriidiliselt überkorrektne!"

"Jääb veel see viisu, põie ja õlekõrre küsimus", kommenteeris Kõrvalt ärevalt, "ent siiski õlekõrre rolli oskaks ma küll endale võtta, sest olen oma tegudes alati peenike poiss olnud. Las Marek ja Riina otsustavad, kes käib viiskudes ja kellel on põis pidevalt kellegi peale täis, mul siinkohal erinõudmisi ei sigine. On veel lahtisi otsi. Mulle meeldib noorem Helme, aga tal juba on oma intiimelu. Ja Reformierakonnaga ma ei räägi, sest sealt ajab mulle keegi kogu aeg Ligi! Aga sotside uutest numbritest, endistest keskerakondlastest, tänastest reeturitest, saavad kõikidest väga head linnapead, kui nad mulle allkirja ära toovad!"