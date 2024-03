VIDEOINTERVJUU ⟩ Diana Klas räägib miks ta Egiptusest tagasi Eestisse kolis: «Nad oskavad seal ainult petta. Läksin ühe poemüüjaga kaklema!»

Laulja ja näitleja Diana Klas on teinud viimase kuu jooksul ohtralt Tiktoki postitusi koos ansambel Respekti solisti Kerdo Möldriga, Hurghadast, Egiptusest. Nendel postitustel on suur hulk vaatajaid ning Klasi ja Möldri kolimine lõunamaale pakub paljudele huvi. Ometi pole kõik siiski nii lilleline kui eemalt paistab. «Nad nii õudselt oskavad petta, et see kõik on väga õudne. Eestlased pole kaugeltki kõige hullemad...» ütleb Klas, kes lubab, et rohkem Egiptusesse ta oma jalga enam ei tõsta.