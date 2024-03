JÄLLE PALGATÖÖL? ⟩ Brigitte Susanne Hunt uuest rollist «vähem tuntud» raadiojaamas: ma ei käinud ukse taga kraapimas

Elu24 vahendas jaanuari lõpus, et linna peal liiguvad kuulujutud seltskonnastaari Brigitte Susanne Hundi uuest töökohast. Nimelt arutas blogija Mallukas oma blogis toona avaldatud postituses «Kas Brigitte karjäär ongi otsakorral?» seda, kuidas paar aastat tagasi oma karjääri tipus olnud seltskonnastaar Brigitte on skandaalidega ära põletanud mitmeid sildu.

«Praeguseks on tal koostööd nii kokku kuivanud, et on aeg tagasi palgatööle naasta,» väitis Mallukas tookord.