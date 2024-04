LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas Marju Karin on vanima tütrega suurelt riidu läinud?

Märtsi viimasel päeval pöördus toimetuse poole murelik kodanik, kes tahtis teada, kas Marju Karin on oma vanima tütrega tülli läinud. Mure tekkis, kuna vihjesaatja märkas, et naised teineteise sotsiaalmeediakontosid ei jälgi. Mõlemad kinnitavad Elu24-le, et tülis nad ei ole.