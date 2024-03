Pärast seda tõi Välba teema uuesti idavedude skandaalile ja viitas intervjuule, mis Kallas vahetult pärast skandaali teket andis. Peaminister tõdes, et ta ei ole ise seda intervjuud näinud. «Ma teadsin, et see oli väga halb. [...] Muidugi me teeme vigu ja nendest vigadest me ainult õpime,» ütles Kallas.

Peaminister sõnas veidi hiljem, et tal on ka kahetsusi: «Põhiline etteheide poliitikutele on see, et te olete robotid. Inimesed ei räägi nii, et kõik on kalkuleeritud. Ja on ju tõsi, et inimene teeb nalja, inimene reageerib, inimesel on emotsioonid. Mina olen täpselt samasugune inimene, et vahel naljad õnnestuvad, vahel ei õnnestu. Muidugi olen kahetsenud, et mingid asjad oleks võinud jätta ütlemata.»

Muuseas nentis Kallas, et aastatega on tal poliitikuna kasvanud paksem nahk. «Alguses ma elasin seda kõike väga üle, mida aeg edasi, seda rohkem sa saad aru, et sa ei võta seda enam nii isiklikult, see on töö osa. Aga, kas ma öelda, et see kõik mulle korda ei lähe, kindlasti mitte. Lihtsalt tuleb seda eristada, et on mingid asjad, mis on mõeldud selleks, et sulle haiget teha.»

Vaata täispikka intervjuud Kaja Kallasega SIIT.