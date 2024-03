Muidugi tuli jutuks ka Kallase peaministri amet ja Välba küsis, mis poliitikut selle ameti juures võlub. «Poliitikuna sa tegelikult pead otsustama ja alati, kui sa otsustad, on need, kellele see otsus meeldib ja need, kellele ei meeldi. [...] Sina, teades neid asju, mida sa tead, mõeldes riigi jätkusuutlikkusele, sa tead, et see on õige otsus Eesti jaoks teha. Nüüd on küsimus, kas sul on julgus võtta vastu see pahameel ja teha seda, mis on õige, või sa lähed kergema vastupanu teed ja teed seda, mis on populaarne.»

Küsimusele, kas Kallase ja erakonna reitingutele sai kahjulikuks idavedude skandaal, vastas peaminister eitavalt: «See (reitingute langus – toim) sai ikka alguse sellest, kui me pidime tegema riigieelarvet ja riigi eelarvestrateegiat ning tulime välja ebapopulaarse otsusega, et me oleme sunnitud tõstma makse.»

Kaja Kallas pressikonverentsil. Foto: Konstantin Sednev

«Paraku mina olen olnud see eeskõneleja ja miks me seda peame tegema ja muidugi, see, et ma olin infotunnis vastanud konkreetsele küsimusele, mis puudutas 2023. aasta eelarvet, et maksud sellega ei tõuse, [...] siis loomulikult seda kõike saab kasutada minu vastu,» märkis Kallas.