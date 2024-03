«SEE POLE INFOLIIN!» ⟩ Elektrikatkestuse pärast hädaabisse helistanud naine sai kaaskodanikelt pragada

«Kuhu elekter kadus? 1343 ei vasta. Muuseas, 112 ütles, et ei tea,» kirjutas «Haapsalu & Läänemaa» Facebooki grupis naine, kes kurtis, et ta hädaabi telefonilt oma küsimusele vastust ei saanud.

«Esimene operaator andis Elektrilevi rikketelefoni numbri 1343. Kuna 1343 katkes koheselt (helistasin vähemalt kümme korda), siis helistasin tagasi 112 ja ütlesin, et telefonikõned katkevad. Sellele vastas operaator, et tehke telefonile restart ja viskas telefoni ära,» kirjutab ta. Naine lisab, et temal kui üürnikul pole õigust elektrifirmalt selgitust küsida, sest leping pole tema nimel.

See, et naine hädaabi elektriküsimusega tülitas, ajas harja punaseks mitmetel kaaskodanikel.

«Hädaabinumbrilt küsid infot elektrikatkestuse kohta? See pole infoliin, vaid sinna helistad ikka siis, kui midagi on juhtunud või kui kellegi elu on ohus ja vajad kiiresti abi,» öeldakse naisele vastuseks.

«112 ei ole infotelefon, vaid number kiirabi, politsei või päästeameti kutsumiseks. On olemas ka riiklik infotelefon numbril 1247, mis pakub ööpäev läbi eesti, vene ja inglise keeles infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara. Teenuse üks olulisemaid eesmärke on vähendada hädaabinumbri 112 koormust ehk aidata inimesi nende kõnedega, mis ei ole hädaabiga seotud. Samuti antakse edasi ohutusinfot ja käitumisjuhiseid, et õnnetusi ära hoida. Kuid kohaliku elektrikatkestusega pole ilmselt ka sinna erilist mõtet helistada, rohkem abi oleks nt ühistu esimehele helistamisest,» ütleb grupi administraator. Üks kommenteerija soovitab aga naisel helistada Imatra elektririkete numbrile telefonil 7150188.