«Kellakeeramise lõpetamine takerdus toona Euroopa-ülestesse läbirääkimistesse, kuna kõik riigid peavad otsustama, kas soovitakse jääda talve- või suveaega. Nüüd tuleb võtta ette tee Brüsselisse, et see kellakeeramise jama ära lõpetada!»

Eestis toimub talveajale ja suveajale üleminek vastavalt Euroopa Liidu direktiivile. Need ajalised muudatused viiakse ellu selleks, et kasutada päevavalgust efektiivsemalt. Kellakeeramise mõte on nihutada nn valget aega rohkem sellele ajale, mil suurem osa inimestest on aktiivne.