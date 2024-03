ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: tõestisündinud lugusid hr Meriga ehk kuidas presidendist sai proua Mary Lennart

President, lubage ma suudlen teie kätt!

«Sellega seoses meenub üks lugu, kuidas meie staapi tuli kõne vabariigi presidendi kantseleist, et president oma kaaskonnaga on meie poole teel. Loomulikult läks kohe tohutuks saginaks lahti. Meri oli ikkagi jumalus tol ajal. Kellaaeg oli täpselt teada, aga nagu me kõik mäletame, president Meri ei hilinenud mitte kunagi, ta viibis. Ta oli plaaninud tulla täpselt Veljo Tormise loeng-kontserdi ajaks kultuurikolledži saali. Me ootasime ja vaatasime, et ei tule, et äkki oli üldse nali. Tormis loomulikult hakkas pihta, publik oli saalis ja kontsert oli käinud 15–20 minutit, kui järsku avanesid saali uksed ja Meri astus koos käsundusohvitseriga sisse. Esireas olid platsi võtnud harjaga tüübid ja kulunud nahktagidega tegelased ja igasugust muud rahvast. Lennart vaatas vasakule ja paremale ja kuna kõik kohad olid võetud, tegi kolm pikka sammu sinna esimese rea ette ja potsatas rätsepaistes sinna mürtsti maha. Mispeale tagant üks tüüp lendas nagu šampakork püsti, et härra president, härra president, tulge istuge ikka. Mõningase vastupunnimise järel saadi Lennart istuma.