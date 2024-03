OHOO ⟩ Pakendikeskuse reklaamipärlid võtavad näitusel koha sisse

«Huumor on nende reklaamide lahutamatu osa. Pakendikeskuse reklaamid ei jäta kedagi ükskõikseks ja ehkki on ka neid, kellele kõik teemakäsitlused ei meeldi, teeb see kogu asja hoopiski huvitavamaks,» räägib Tamm, lisades, et Pakendikeskuse löövamad reklaamid levivad ühismeedias välgukiirusel ning tihti on näha fraasi: «Pakendikeskus tegi seda jälle!»