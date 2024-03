Muusik Uudo Sepp on oma uut tüdruksõpra kiivalt avalikuse eest saladuses hoidnud, kuid viimane kinnitab avalikult, et on armastatud muusikuga paar. Täna sünnipäeva tähistav Sepp tõdes TV3-le, et sünnipäeva puhul võtsid nad ette väikese reisi Hollandisse.