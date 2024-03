PEREKLÕPS ⟩ Anu Saagim tähistab poja 25. sünnipäeva palmide all

Anu Saagim jagab Instagramis, et tema poja Robin-Alexander Saagim-Ratia sünnipäev võeti vastu Taimaal. Saagimi poeg tähistab tänavu 25. sünnipäeva.

«Palju õnne, kallis Robin,» kirjutas Saagim ühismeediasse postitatud armsa foto juurde. Kaadritelt on näha, et palmide alla on põrutanud ka Taivo Piller ja Mart Haber koos kaksikute Hilda ja Hubertiga.