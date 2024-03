Prokuratuur kinnitab: Suure-Lähtru tragöödias tunnistajatena üle kuulatud pereliikmetele pole kahtlustust esitatud

Kolmapäeval rääkisid «Pealtnägija» saates Suure-Lähtrust leitud imiku hülgamises kahtlustatava naise pereliikmed – ema, isa ja õde. «Seda me tahaksime ise ka teada, mis siis toimus tol öösel või hommikul,» nentis õde, kinnitades, et pereliikmetel ei olnud naise rasedusest aimugi. «Ma ei saa lihtsalt aru, kus kohas see kõht oli. Selja taga või?» väljendas hämmingut pereemagi.

Sellegipoolest on pere lähedased sattunud sõimu ja ähvarduste keskele. Nii mõnedki leiavad, et pere pidi naise rasedusest teadlik olema. «Mind isiklikult ka muidugi ähvardati, aga see on nii ebareaalne, et sind süüdistatakse millegi eest, mida sa ei tea, sa pole sellega seotud,» nentis kahtlustatava õde «Pealtnägijas». «Ma ei mõista seda lihtsalt. Üks räägib ees ja terve leelokari laulab järele,» sõnas pereema.