VIDEOKLIPP ⟩ «Akendel on teibid ees, sest tuleb külma tuult!» Jüri Ratas näitab enda riigikogu tööruumi

«Tere tulemast minu riigikogu kontorisse! Mõtlesin, et kuna ilmselt paljud teist ei ole varasemalt minu tööruumides käinud, siis siin väike pilguheit videotuuri vahendusel riigikogu aseesimehe kontorisse, mis annab parema ettekujutuse sellest, kus ma teen tööd, et teenida armast Eestit parimal võimalikul viisil,» jagab poliitik Jüri Ratas enda sotsiaalmeedia kontodel videoklippi, kus tutvustab enda riigikogu tööruumi.

«Näete, akendel on teibid ees. Teibid on ees sellepärast, et tuleb külma tuult,» juhtis ta tähelepanu väikesele detailile. Ka märkis Ratas videos, et kontori mööbel on tehtud Lutheri vabrikus. «Koostöös Eesti kunstimuuseumiga tuuakse riigikogu hoonesse ka maale, siin te näete Evald Okase maali,» tutvustas ta enda tööruumi seinal ilutsevat teost.