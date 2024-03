ETV saates «Pealtnägija» rääkisid oma loo Suure-Lähtrust leitud imiku hülgamises kahtlustatava naise lähedased, kes on ootamatult sattunud kaassüüdlasteks juhtumis, millest nad enda sõnul mitte midagi ei teadnud. «Minu õde on alati olnud selline empaatiline, sõbralik, ta hoolib teistest,» ütleb kahtlustatava õde. Pereliikmetel on raske uskuda, et ettevõtlik peretütar on hakkama saanud nii šokeeriva teoga.